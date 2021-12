Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : rachat des parts d'Amber Capital dans Lagardère information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce l'acquisition dans les prochains jours, au prix unitaire de 24,10 euros, des 24.685.108 actions Lagardère, représentant 17,5% du capital, détenues par Amber Capital en exécution des accords rendus publics le 15 septembre. Vivendi détiendra ainsi 45,1% du capital de Lagardère. Les demandes d'autorisation de la prise de contrôle de Lagardère auprès de la Commission européenne et des autres autorités de concurrence compétentes seront ainsi déposées au cours de 2022. Du fait de la réalisation de cette acquisition, Vivendi déposera auprès de l'AMF un projet d'OPA visant toutes les actions Lagardère qu'elle ne détient pas au prix de 24,10 euros par action, mais n'a pas l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.09%