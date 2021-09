Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : rachat des parts d'Amber Capital dans Lagardère information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce que son directoire a accepté de proposer 24,10 euros par action pour racheter les 25.305.448 actions Lagardère que détient Amber Capital, représentant 17,93% du capital et 14,34% des droits de vote théoriques. Le conseil de surveillance de Vivendi a validé la décision du directoire concernant cette offre. La proposition de Vivendi a été acceptée par Amber Capital, conduisant à la conclusion d'un contrat de vente sous conditions qui sera réalisée d'ici au 15 décembre 2022. En cas de réalisation de l'acquisition par Vivendi, cette dernière détiendra 45,1% du capital et 36,1% des droits de vote de Lagardère. La signature de ce contrat n'affecte pas les accords d'actionnaires annoncés par Lagardère le 28 avril dernier.

