Vivendi : pullback sur les 29E

(CercleFinance.com) - Vivendi subit un pullback sur les 29E après un triple échec sous les 30E les 7, 18 et 28 mai. Le scénario le plus probable serait un test du support des 28,3E des 21 avril et 13 mai puis du palier de soutien des 27,6E du 5 au 16 mars.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -1.89%