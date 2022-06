Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : pullback sous 11,45E information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Vivendi subit un pullback sous 11,45E, au même niveau que le 5 mai dernier : il faut s'attendre à une rechute au contact du support des 10,80E des 9 et 19 mai dernier.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.88%