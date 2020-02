Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi prévoit une IPO d'Universal Music au plus tard début 2023 Reuters • 13/02/2020 à 18:10









PARIS, 13 février (Reuters) - Vivendi VIV.PA a annoncé jeudi, en marge de la présentation de ses résultats annuels, prévoir une introduction en Bourse au plus tard début 2023 de sa filiale Universal Music Group (UMG), le numéro un mondial de la musique. Le groupe français, qui a signé fin décembre un accord avec un consortium mené par le chinois Tencent 0700.HK pour lui céder jusqu'à 20% d'UMG, a déclaré que des négociations se poursuivaient sur l'éventuelle cession de parts minoritaires supplémentaires dans Universal. Vivendi a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires en hausse de 14,1% à 15,898 milliards d'euros. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées MEDIASET MIL -0.74% TENCENT HLDG Tradegate +0.78% VIVENDI Euronext Paris -0.67%