Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: près de 8,5 millions d'euros d'actions rachetées information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - Vivendi a racheté pour près de 8,5 millions d'euros de ses propres actions la semaine dernière, peut-on lire lundi dans un avis financier.



Le groupe français de médias indique avoir fait l'acquisition, au cours des séances de lundi, mardi et mercredi derniers, de 848.309 titres à un prix moyen de 9,9696 euros.



Ces rachats de titres interviennent alors que le spécialiste du divertissement avait touché, le 6 août dernier, un plus bas annuel en Bourse dans le sillage de la publication de ses résultats semestriels plutôt mal accueillis.



Ils surviennent surtout alors que le groupe a lancé au printemps un programme de rachat visant à acquérir 10 millions d'actions, soit près de 1% de son capital, en vue de les annuler.



Dans le cadre du précédent programme, la société avait racheté sur le marché quelque 13 millions de ses propres actions, soit près de 1,3% du capital.





Valeurs associées VIVENDI 10,14 EUR Euronext Paris -0,10%