Vivendi: plusieurs brokers relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 15:51

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des résultats 2022, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur.



UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 15,4 E (au lieu de 14,6 E).



' Les résultats de l'exercice 2022 ayant été meilleurs que prévu, nous relevons le BPA et réitérons notre note d'achat ' indique UBS.



Vivendi a publié un chiffre d'affaires de 9 595 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse +5,1 % à périmètre et changes constants (pcc) par rapport à 2021.



Le résultat net, part du groupe affiche une perte de 1 010 millions d'euros contre un bénéfice de 24 692 millions d'euros en 2021.



Crédit suisse maintient également sa recommandation Surperformance sur le titre et relève son objectif de cours de 11,5E à 13,1E.



Les principaux facteurs sont ' une augmentation des bénéfices pour Canal+ ' et ' un multiple plus élevé pour Havas (7x l'EBITDA contre 6x) ' précise l'analyste.



' Notre BPA ajusté augmente d'environ 13% pour l'année fiscale 23, passant de 0,54 E à 0,61 E ', poursuit Crédit Suisse pour qui la société devrait continuer à investir dans l'entreprise ' à la fois de manière organique et par le biais de fusions-acquisitions '.



Oddo maintient aussi sa note de surperformance sur le titre avec un objectif de cours relevé de 13 à 13,5 euros, après que Vivendi a publié hier soir des résultats annuels 2022 supérieurs aux attentes avec un EBITA de 868 ME (le consensus tablait sur 830 ME).



Nous tablons sur une poursuite de la hausse de l'EBITA chez Havas (292 ME) malgré une croissance organique plus limitée (+2,5%).



' Le groupe a d'ailleurs confirmé qu'il annulerait ses titres auto-détenus au bout de 24 mois, ce qui devrait mécaniquement conduire Bolloré à franchir le seuil des 30% (autour de septembre 2023 maximum) et lancer une offre ', rapporte Oddo qui estime qu'une opération en amont ' semble le plus probable '.



' Dans cette perspective, Vivendi reste un titre attractif pour profiter de cette dimension spéculative ', ajoute l'analyste.



Oddo annonce qu'à la suite de cette publication ses attentes d'EBITA 2023 sont légèrement relevées en organique. ' Nous tablons sur une hausse de l'EBITA de 20% en 2023 mais qui comprend l'intégration de Multichoice. Hors cet effet, le relèvement de nos attentes est de 2% ' conclut le broker, dont les attentes restent inchangées sur Havas.