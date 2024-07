Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: places choisies pour les trois sociétés à scinder information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - Vivendi indique que son étude menée à ce jour a démontré la faisabilité de son projet de scission dans des conditions satisfaisantes et a identifié les places boursières les plus appropriées pour ces trois sociétés une fois séparées.



Canal+ serait ainsi coté au London Stock Exchange afin de refléter sa dimension internationale, notamment dans le cadre du rapprochement en cours avec MultiChoice, tout en restant une société domiciliée et fiscalisée en France.



Havas, dont la majorité des activités est réalisée à l'international, serait coté sous la forme d'une société par actions de droit néerlandais (NV) sur le marché d'Euronext Amsterdam qui a déjà porté le succès d'UMG.



Enfin, une société dénommée Louis Hachette Group, qui regrouperait les actifs détenus par Vivendi dans l'édition et la distribution, serait cotée sur Euronext Growth à Paris, en cohérence avec le maintien de la cotation de sa filiale Lagardère à Paris.





