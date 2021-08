Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : Pershing Square rachète 2,9% du capital d'UMG information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 09:12









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce que Pershing Square s'est engagé à acquérir une part supplémentaire de 2,9% du capital d'Universal Music Group pour un prix de 1,149 milliard de dollars sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG. Conformément à ce qui avait été communiqué le 10 août et compte tenu des 7,1% déjà acquis, Pershing Square détiendra ainsi 10% du capital d'UMG, le closing relatif aux 2,9% supplémentaires devant intervenir d'ici au 9 septembre. Pour rappel, ils sont entrés en discussion le 4 juin en vue de la cession de 10% du capital d'UMG détenus par Vivendi, avant la distribution de 60% d'UMG aux actionnaires de Vivendi et la cotation d'UMG prévue le 21 septembre.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -1.00%