Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: période des droits de cession d'actions Lagardère information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 17:48









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce sa décision de proposer aux bénéficiaires des droits de cession d'actions Lagardère attribués à l'occasion de son offre publique d'achat visant les actions Lagardère, d'étendre au 15 juin 2025 leur échéance actuellement fixée au 15 décembre 2023.



Cette proposition alignera la période d'exercice des droits de cession sur le premier exercice complet de Lagardère.



Elle sera soumise à une assemblée générale des bénéficiaires de droits de cession convoquée pour le 11 décembre 2023.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.41%