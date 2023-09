Vivendi: partenariat stratégique avec Valiuz information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 12:51

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec Valiuz, Valiuz étant présenté comme 'l'alliance data retail la plus puissante du marché français'.



Ce partenariat doit permettre aux régies publicitaires de Prisma Media Solutions, Canal+ Brand Solutions, Dailymotion Advertising et de Valiuz d'activer la plus grande base de data dans le retail en France (55 millions de clients uniques et 17 enseignes partenaires prestigieuses) au sein des médias du groupe Vivendi.



Cet accord permettra la réalisation de campagnes ciblées performantes avec 'une collaboration forte et complémentaire entre des marques comme Boulanger, Decathlon, Auchan ou Kiabi, et un ensemble de médias de divertissement parmi les plus populaires du pays', explique en substance le communiqué de Vivendi.



' Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique qui élargit notre proposition de valeur vers les annonceurs et augmente l'impact de Valiuz sur le marché du Retail Media', a commenté Olivier Boutin, Directeur Retail Media de Valiuz.