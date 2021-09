Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : parité de distribution des titres UMG confirmée information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Alors que le titre Universal Music Group commence à être négocié à Amsterdam, Vivendi confirme que la distribution en nature des actions UMG aux actionnaires de Vivendi se fera comme prévu sur la base d'une action UMG pour chaque action Vivendi éligible. Le détachement de la distribution en nature a lieu ce mardi. La mise en paiement interviendra le 23 septembre. Le nombre total d'actions UMG distribuées représente 59,87% du capital d'UMG. A l'issue de cette opération, Vivendi détient 10,13% du capital d'UMG. La valeur totale de la distribution en nature se compose d'un dividende exceptionnel en nature de 5.312 millions d'euros, payé sur les réserves existantes, et d'un acompte sur dividende en nature de 22.098 millions, payé au regard du bilan au 30 juin.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -13.62%