Vivendi: Oddo fait un point sur une possible acquisition US information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 11:22

(CercleFinance.com) - Oddo fait un point sur la possible acquisition par Vivendi d'une participation dans le groupe américain de TV payante Starz voire dans sa maison mère Lions Gate.



' Les articles de presse ont évoqué une acquisition minoritaire sur la base d'une valorisation de 2 Md$. Certes cette opération permettrait à Groupe Canal+ de se développer sur le marché US dont il est quasiment absent ' indique le bureau d'analyses.



' Nous sommes plutôt prudents sur cette opération. 1/ les synergies nous semblent assez limitées ; 2/ la valorisation ne nous semble pas particulièrement attractive (13x EBITDA) ; 3/ une acquisition minoritaire pourrait conduire à une sortie de cash non nulle et une influence limitée ; 4/ enfin, et c'est peut-être le principal risque, nous identifions un risque d'exécution et d'intégration ' rajoute Oddo.



L'analyste réitère son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 13,4 E.



Oddo estime que la valorisation actuelle affiche une décote de l'ordre de 45% sur sa valorisation (sans décote) et le rachat d'actions sous 9 E constitue un support à court terme, avant une possible offre de Bolloré sur le groupe.