Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: nouvelle directrice de la communication interne information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 10:51









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce la nomination de Charlotte Levy-Frébault en tant que directrice de la communication interne de Vivendi, succédant à Frédéric Vallois qui a rejoint Prisma Media en tant que Directeur de la Communication externe corporate.



Charlotte Levy-Frébault a débuté sa carrière comme chargée de promotion télévisuelle, puis comme attachée de presse à l'Institut du Monde Arabe.



Elle rejoint l'agence de communication BETC en 2008 où elle est responsable

des relations presse avant d'être nommée Directrice de la communication en 2016.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.70%