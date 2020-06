VIVENDI : nouveau maximum du plan de rachat d'actions

(AOF) - Vivendi a annoncé qu'aux termes de la décision du directoire du 15 juin 2020, le nombre maximum d'actions susceptibles d'être rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions en cours et en vertu du présent complément est porté de 8,25 millions d'actions à 23,25 millions d'actions, soit 1,96 % du capital social actuel. L'expert des contenus et des médias ajoute que ces 15 millions d'actions supplémentaires seront rachetées, en fonction des conditions de marché, en vue d'être annulées.

La durée initiale du programme de rachat d'actions en cours expire le 30 juillet 2020.

