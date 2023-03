Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: négociations exclusives pour la cession d'Editis information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 08:04









(CercleFinance.com) - Vivendi entre en négociations exclusives avec le groupe IMI, filiale de CMI, pour la cession de 100 % du capital d'Editis.



Vivendi annonce avoir reçu plusieurs offres pour la cession de l'intégralité du capital d'Editis.



Après examen de ces offres, le Directoire de Vivendi a décidé d'entrer en négociations exclusives avec International Media Invest (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky.



Dans ce contexte, le projet de distribution des actions Editis aux actionnaires de Vivendi, et de leur cotation sur le marché Euronext Growth, est suspendu.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.34%