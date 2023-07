Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: négociations avec le Figaro pour la reprise de Gala information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le groupe Vivendi annonce avoir reçu plusieurs offres de reprise du magazine Gala, actuellement détenu par sa filiale Prisma Media.



Pour rappel, la cession de l'intégralité du titre fait partie des conditions imposées par la Commission européenne pour autoriser le rapprochement entre Vivendi et Lagardère.



'Après examen de ces offres, il a été décidé d'entrer en négociations exclusives avec le Groupe Figaro qui devra, si celles-ci aboutissent, être agréé en tant que repreneur par la Commission européenne', souligne Vivendi.



L'opération devra également faire l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Vivendi se dit 'confiant' et compte pouvoir finaliser cette opération d'ici à octobre 2023.





