Vivendi: Moody's relève la perspective à 'stable'

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé mardi avoir relevé de 'négative' à 'stable' la perspective attachée à la note de crédit 'Baa2' de Vivendi, l'agence de notation saluant le repositionnement opéré par le groupe de médias.



L'agence d'évaluation financière explique prendre acte de l'autorisation accordée, le mois dernier, par la Commission européenne en vue de la réalisation de son projet de rapprochement avec Lagardère.



Moody's loue la réorientation du modèle économique de Vivendi suite à la scission d'avec Universal Music Group et l'acquisition de Lagardère, qui ne l'a pas empêché de maintenir ses paramètres financiers globalement inchangés.



Elle met par ailleurs en avant le solide positionnement du groupe sur ses marchés et la perspective d'une réduction de son endettement, ainsi que son riche portefeuille d'actifs cotés, dont la valeur fait plus que dépasser le montant de sa dette financière.



Vivendi a annoncé ce matin avoir entamé des négociations exclusives avec Le Figaro en vue de la cession du magazine Gala, actuellement détenu par sa filiale Prisma Media.





