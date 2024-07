Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: maintien à Paris après la scission projetée information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Dans son point sur son projet de scission de Canal+, Havas et Louis Hachette Group, Vivendi précise qu'il resterait 'un acteur majeur des industries créatives et du divertissement' coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Le groupe maintenu poursuivrait ses activités de développement et de transformation de Gameloft tout en menant une gestion active d'un portefeuille de participations, dont UMG, et en pouvant initier de nouveaux investissements dans des activités connexes.



Si ce projet devait se poursuivre à l'issue de la procédure d'information et de consultation, une décision pourrait être prise fin octobre en vue de le soumettre à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui pourrait se tenir en décembre.



Cette opération n'aura ainsi lieu que si elle recueille l'approbation, lors de cette assemblée, des deux tiers des voix des actionnaires. Aucun besoin d'autorisation réglementaire n'a été identifié à ce jour, qui conditionnerait la réalisation de ce projet.





