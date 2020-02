VIVENDI : Les recours, en Italie, contre Mediaset pourraient être statués cette semaine

(AOF) - Selon différente sources, le tribunal de Milan pourrait statuer les recours de Vivendi contre Mediaset cette semaine. Le groupe français de médias contrôlé par la famille Bolloré est opposé au projet corrigé de holding européen MFE (Media For Europe) de Mediaset regroupant ses activités de télévision italienne et espagnole et destinée à accueillir d'autres médias européens. Les familles Bolloré et Berlusconi sont en conflit depuis plus de trois ans suite à la proposition de projet d'alliance de Vivendi avec Mediaset en avril 2016.

Deux autres procédures ont été introduites en Espagne et aux Pays-Bas par Vivendi au sujet du projet MFE.