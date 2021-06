Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi :les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions Cercle Finance • 22/06/2021 à 12:13









(CercleFinance.com) - L'Assemblée générale des actionnaires de Vivendi s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de Yannick Bolloré avec un quorum de 68,99 % des membres. Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions, y compris celles requérant une majorité des deux tiers, dont celle permettant au Directoire de réaliser une offre publique de rachat d'actions (OPRA) jusqu'à 50% du capital de Vivendi. Les actionnaires ont plébiscité le projet de distribution de 60% des actions d'Universal Music Group (UMG) avec un taux record de votes positifs de 99,9%. La cotation d'UMG à Euronext Amsterdam pourrait intervenir le 21 septembre prochain. L'Assemblée a également approuvé la distribution d'un dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2020.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.28%