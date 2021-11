Vivendi : le titre monte suite à l'offre de KKR

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression aujourd'hui et affiche désormais un gain de près de 4% en hebdo. Le titre profite encore des spéculations suite à l'offre de KKR sur Telecom Italia.

KKR pourrait relever son offre sur Telecom Italia pour convaincre Vivendi de céder ses titres selon Bloomberg indique ce matin Oddo. Le bureau d'analyses confirme son conseil de Surperformance sur le titre et son objectif de cours de 14,5 E.

' Le fonds envisagerait ainsi de proposer entre 0,7 et 0,8 E par action (contre 0,5 E dans la première offre) soit une hausse de 40 à 60% ' souligne l'analyste.

Oddo estime que l'information de Bloomberg devrait soutenir le cours de Telecom Italia et indirectement celui de Vivendi, même si une cession de la participation dans le cadre de l'offre est pour le moment loin d'être acquise.

' Il nous semble qu'il y a trois options possibles. Scénario 1 (probabilité 10% selon nous) : KKR ne relève pas son offre et Vivendi vend sa participation à KKR à 0,5 E par titre. Mais le groupe extérioriserait une moins-value importante puisque son prix de revient est de 1,04 E. Scenario 2 (probabilité 30%) : Vivendi obtient un relèvement de l'offre ou une contre offre et vend. Mais toute la question est celle du prix. Il est donc difficile de savoir si les réflexions de KKR seraient suffisantes pour convaincre Vivendi. Scenario 3 (probabilité 60%) : Vivendi refuse l'offre de KKR, reste actionnaire et signe éventuellement un accord avec KKR. L'idée serait alors de participer au redressement et la restructuration de Telecom Italia puis de vendre dans 3 à 4 ans sur la base d'un cours plus important et éventuellement proche de 1 E ' indique Oddo.

' Si KKR se retire, d'autres acheteurs pourraient toutefois se manifester ' rajoute le bureau d'analyses.

Le bureau d'analyses a souligné également en octobre la bonne performance de la société au 3e trimestre, avec un chiffre d'affaires de 2476 ME, supérieur aux attentes.

' La performance est particulièrement bonne pour Groupe Canal+ (+6,5% en organique au T3) et surtout Havas qui enregistre un trimestre exceptionnel avec une croissance organique de 18% ', note l'analyste.

Oddo a relevé ses attentes d'EBITA 2021 pour Havas, ciblant désormais 218 ME contre 192 ME précédemment. Le broker a relevé également ses prévisions d'EBITA 2021 pour le groupe Canal+, passant de 466 à 578 ME.

Credit Suisse a également réaffirmé son opinion 'surperformance' sur Vivendi avec un objectif de cours rehaussé de 4% à 13,7 euros.

Pour l'ensemble de l'année 2021, Credit Suisse remonte ses attentes concernant le groupe de communication et de divertissement, de 3% pour les revenus, de 8% pour l'EBITA et de 6% pour le BPA ajusté (à 0,58 euro).