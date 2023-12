Vivendi: le retour au sein du CAC 40 salué par le marché

siège vivendi (crédit photo : Flickr / L. Grassin )

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé hier soir que l'action Vivendi ferait son retour au sein de l'indice CAC 40, six mois après l'avoir quitté, une décision qui permettait à la valeur de grimper de plus de 2% ce vendredi à la Bourse de Paris.



Vivendi était sorti de l'indice vedette de la place parisienne le 19 juin dernier, au profit d'Edenred, après un début d'année boursier difficile, plombé notamment par un allègement de Vincent Bolloré au capital du groupe.



Mais les analystes évoquaient régulièrement un potentiel retour du groupe de communication et de divertissement, dont le cours de Bourse a repris près de 11% depuis l'annonce de son exclusion du CAC.



Avec une capitalisation boursière de plus de 9,1 milliards d'euros, Vivendi fait certes figure de nain par rapport aux géants LVMH (366 milliards) ou L'Oréal (236 milliards), mais se classe tout de même parmi les 40 entreprises les mieux valorisées à Paris.



Un élément déterminant quand on sait que les experts d'Euronext se basent sur la capitalisation flottante et le niveau de volumes échangés afin d'établir la la composition du CAC.



Les modifications résultant de la révision trimestrielle de la famille CAC doivent prendre effet le lundi 18 décembre, a précisé Euronext.