Vivendi : le résultat net ajusté progresse de +5,4%

(CercleFinance.com) - Le groupe Vivendi annonce ce soir, pour le premier semestre de son exercice, un chiffre d'affaires de 7,58 milliards d'euros, en hausse de +3%. Les revenus reculent néanmoins de -2% à données constantes. Idem pour le résultat opérationnel ajusté : en données publiées, il progresse de +2,4% à 735 millions d'euros, mais recule de -3,8% à données constantes. Le résultat net ajusté s'affiche pour sa part à 583 millions d'euros, en hausse de +5,4%.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -1.92%