Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: le groupe affiche un résultat net pdg de -1MdE information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 18:12









(CercleFinance.com) - Vivendi publie un chiffre d'affaires de 9595 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse +5,1% à périmètre et changes constants (pcc) par rapport à 2021.



L'activité a été principalement tirée par la performance de Havas (+424 millions d'euros), la progression de Groupe Canal+ (+100 millions d'euros) ainsi que la très forte croissance de Gameloft (+56 millions d'euros).



Dans le même temps, l'EBITDA du groupe ressort à 868 ME, en progression de 24,6% à pcc.



Néanmoins, le résultat net, part du groupe affiche une perte de 1 010 millions d'euros (-0,98 euro par action de base), contre un bénéfice de 24 692 millions d'euros en 2021 (22,94 euros par action de base) qui s'explique par la plus-value de déconsolidation de 70 % d'UMG.



' L'année 2022 a été solide pour Vivendi. Nos principaux métiers ont fait preuve d'un très bon dynamisme, assurant ainsi une performance plus que satisfaisante au Groupe, alors même qu'Universal Music Group (UMG) est sorti de notre périmètre de consolidation en 2021', a commenté Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de Vivendi.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.53%