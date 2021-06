VIVENDI : le fonds Third Point entre en scène

(AOF) - Vivendi ne bouge pratiquement pas mardi à la Bourse de Paris, le titre ne cédant que 0,1% à 29,16 euros, au lendemain d'informations révélées pas Bloomberg selon lesquelles le fonds Third Point y détiendrait une part "substantielle" du capital. Le montant exact de sa participation reste encore inconnue mais, selon l'agence de presse, citant des sources anonymes proches du dossier, le fonds spéculatif basé à New York la détiendrait "depuis plusieurs mois". Un acteur de plus dans ce qui ressemble de plus en plus à une bataille pour prendre le contrôle du conglomérat des médias.

Third Point s'est refusé à tout commentaire. De son côté, un porte-parole de Vivendi a déclaré ne disposer d' "aucune information à ce sujet" lui permettant de "confirmer cette rumeur".

Ces nouvelles révélations interviennent alors que Vivendi doit faire approuver lors de sa prochaine assemblée générale du 22 juin le projet de scission de sa filiale Universal Music Group (UMG), en en redistribuant 60% du capital aux actionnaires du groupe. Au même moment, la société de Vincent Bolloré est en négociation avec le SPAC du milliardaire Bill Ackman, Pershing Square Tontine Holdings, afin de lui céder 10% du label musical. Entre fin 2020 et début 2021, un consortium mené par Tencent avait déjà acquis 20% d'UMG en deux fois.

Le fonds Third Point, dirigé par le milliardaire Dan Loeb et qui détenait 17,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mai via sa filiale londonienne Third Point Investors Ltd, serait lui aussi potentiellement intéressé pour acquérir les 10% d'UMG que souhaite céder Vivendi, affirme Bloomberg.

Une stratégie de redistribution morcelée, grâce à laquelle Vivendi espère tirer le maximum de l'introduction en bourse de sa pépite, prévue le 27 septembre prochain au plus tard à Amsterdam, mais qui n'a pas manqué de faire grincer des dents. En effet, des actionnaires minoritaires du géant des médias, qui souhaitent eux aussi grappiller une part du gâteau, se sont manifestés ces dernières semaines pour critiquer cette stratégie.

Le fonds Bluebell Capital basé à Londres, favorable sur le principe à la séparation d'UMG, estime que les conditions de son introduction en bourse ne sont pas favorables aux petits actionnaires et demande le versement d'un dividende exceptionnel de 2,8 euros par action, soit environ 3,3 milliards d'euros au total. Il a par la suite écrit à l'AMF afin de demander une enquête concernant les informations réellement diffusées sur le projet.

De son côté, le gestionnaire d'actifs américain Artisan Partners a mis en avant le fait que la vente morcelée de parts du label musical est une "allocation sous-optimale" du capital, et que la distribution de 60% des titres aux actionnaires sous forme de dividende exceptionnel n'est pas efficace fiscalement. "Faire peser une charge fiscale sur les actionnaires de Vivendi par le biais du processus de scission n'est pas attrayant", avait déclaré David Samra, gestionnaire de portefeuille chez le 11ème actionnaire de Vivendi, avec 1,45% des actions au 31 mars 2021.

Avec une valorisation potentielle de 35 milliards d'euros, dettes incluses, UMG représente une aubaine pour nombre d'investisseurs. Mais certains d'entre eux, à l'image de Bluebell, redoutent que Vincent Bolloré n'utilise les bénéfices de cette introduction en bourse pour accroître sa main-mise sur Vivendi. Dan Loeb, réputé fin stratège, n'a pas précisé quel était son projet pour Vivendi, mais une décote du conglomérat après la scission d'UMG serait une bonne opportunité pour lui d'en obtenir davantage, en demandant par exemple la cession d'autres actifs rentables.

Points clés

- Holding de 3 pôles, la culture avec Editis, le divertissement culturel avec Universal Music Group (1/3 du marché mondial), Canal Group, DailyMotion et Gameloft, et les médias avec Havas ;

- Revenus de 16,9 Mds€ générés par UMG (50%), par le groupe Canal + (33 %), par Havas (12 %) et Editis (4,5 %) ;

- Modèle économique visant à devenir n° 1 mondial dans les contenus, les médias et la communication à partir de 4 axes de création de valeur : la détention de talents, leur valorisation mondiale, la valorisation des catalogues et droits de propriété intellectuelle et l'attractivité de la ligne éditoriale ;

- Capital contrôlé à 26,28 % et 28,51 % des droits de vote par le Groupe Bolloré, le conseil de surveillance de 12 membres étant présidé par Yannick Bolloré.

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette en hausse à 5 Mds€ pour des fonds propres de 15,8 Mds€.

Enjeux

- Stratégie fondée sur la valorisation des propriétés intellectuelles et des contenus par franchises, « live » (festivals), sur la pénétration des marchés africains, indien et chinois et sur la distribution en ligne ;

- Stratégie d'innovation fondée sur l'émergence de créateurs locaux, sur l'offre de plateformes et d'incubateurs de création dans plusieurs pays et sur des partenariats ;

- Stratégie environnementale intégrée dans la démarche de création de valeur ;

- Pénétration de la Chine après la vente à Tencent de 10 % du capital d'UMG et possible renforcement des liquidités en raison de l'option de vente de 10 % supplémentaire exerçable jusqu'à mi-janvier 2021 ;

- Bonne visibilité de l'activité, les abonnements représentant près des 2/3 des revenus ;

- Evolution du portefeuille de participations, dont Telecom Italia, de 5,7 Mds€.

Défis

- Remontée du chiffre d'affaires publicitaires de Havas et de Vivendi Village;

- Introduction en Bourse, d'ici 2023 au plus tard, d'une nouvelle part du capital d'UMG ;

- Spéculations sur un rachat de M6 et des actifs éditoriaux (Europe 1) de Lagardère, détenu à 20 % ;

- Impact de la pandémie : hausse de 3% du chiffre d'affaires et de 4,4 % du bénéfice net ;

- Difficultés avec les participations italiennes -Telecom Italia (29,94 % des droits de vote, dont 19,94 % portés par une société fiduciaire italienne) et Mediaset- entraînant un bras de fer avec le fonds activiste Elliot pour Telecom Italia, et un conflit juridique pour participation dans Mediaset ;

- Absence de perspectives 2021 ;

- Maintien du dividende ordinaire de 0,60 € et projet de distribution aux actionnaires après la cession de 20 % d'UMG.

