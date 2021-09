Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : le Directoire favorable à un acompte sur dividende information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - Vivendi indique ce soir que 'comme les actionnaires de Vivendi en ont été informés lorsqu'ils ont approuvé la décision de payer un dividende exceptionnel en nature de 5,3 milliards d'euros sur les réserves existantes au 22 juin 2021, le Directoire de Vivendi, qui s'est tenu aujourd'hui, a décidé d'associer ce dividende exceptionnel en nature à un acompte sur dividende en nature payé au regard du bilan intermédiaire au 30 juin 2021'. Par conséquent, l'addition de ces deux dividendes va permettre de distribuer en nature jusqu'à 60% du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi le 21 septembre 2021. La décision du Directoire fait suite à l'approbation par l'Autorité des marchés financiers néerlandaise (Stichting Autoriteit Financiële Markten) du prospectus publié par UMG relatif au projet d'admission aux négociations et à la cotation officielle de ses actions ordinaires à Euronext Amsterdam.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.21%