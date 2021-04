Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : le chiffre d'affaires trimestriel progresse de 5% Cercle Finance • 22/04/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Vivendi au premier trimestre 2021 s'élève à 3 901 millions d'euros, en progression de 5,0 % à taux de change et périmètre constants (ou +0.8% en données réelles) par rapport au premier trimestre 2020. Cette augmentation résulte principalement de la hausse de 9,4 % d'Universal Music Group (UMG) et d'un bond de 40,1 % d'Editis, partiellement compensée par le ralentissement des autres activités, en particulier Vivendi Village(-66%), toujours impactées par les conséquences de la crise sanitaire. Canal+ reste stable, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 1 357 millions d'euros, (-0,1 % à taux de change et périmètre constants) tandis que le chiffre d'affaires de Havas Group s'établit à 502 millions d'euros, soit +0.8% à périmètre et changes constants. Vivendi assure analyser 'en permanence ' les conséquences actuelles et potentielles de la crise, mais précise qu'il est ' difficile à ce jour de déterminer comment elle impactera ses résultats sur l'exercice 2021. ' Si les métiers liés au spectacle vivant risquent d'être plus impactés que les autres, le groupe reste tout de même confiant quant à la capacité de résilience de ses principaux métiers.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +1.17%