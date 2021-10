Vivendi : le CA progresse de 10,3% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce un chiffre d'affaire de 2476 millions d'euros au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 10.3% à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période un an plus tôt.

Cette progression de l'activité est portée par le Groupe Canal+ (1467 millions d'euros, +6.5%), par Havas Group (590 millions d'euros, +20.7%) et par le segment Autres Métiers (189 millions d'euros, +29.1%). Seul Editis fait face à recul (marginal) de son chiffre d'affaires, à 230 millions d'euros (-0.8%).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 6 870 millions d'euros, en hausse de 8.5 % à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période un an plus tôt.

Cette hausse résulte de la progression de Groupe Canal+ (+5.4%) d'Havas Group (+11.6%), d'Editis (+21.9%) et des autres métiers (+13%).

Elle comprend également la contribution de la consolidation de Prisma Media à compter du 1er juin 2021 (+104 millions d'euros).