Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi-Le CA peu touché par le coronavirus au T1, IPO d'UMG au plus tard en 2023 Reuters • 20/04/2020 à 07:49









20 avril (Reuters) - * VIVENDI SA - CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 3,870 MDS VERSUS EUR 3.46 MDS IL Y A UN AN * VIVENDI SA - LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE LIÉE AU COVID-19 TOUCHANT L'ENSEMBLE DE SES SOURCES DE REVENUS, GROUPE CANAL+ SE MOBILISE POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE L'ESSENTIEL DE SES ACTIVITÉS * VIVENDI SA - LES EMPRUNTS OBLIGATAIRES S'ÉTABLISSENT À 5,4 MILLIARDS D'EUROS, AVEC DES MATURITÉS QUI S'ÉTALENT JUSQU'EN 2028 * VIVENDI SA - LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE VIVENDI AU PREMIER TRIMESTRE 2020 EST PEU AFFECTÉ PAR LA CRISE DU COVID-19 * VIVENDI SA - UNE INTRODUCTION EN BOURSE EST PRÉVUE AU PLUS TARD DÉBUT 2023 * VIVENDI SA - AU PREMIER TRIMESTRE 2020, LE CHIFFRE D'AFFAIRES D'UNIVERSAL MUSIC GROUP (UMG) S'ÉLÈVE À 1 769 MILLIONS D'EUROS (Bureau de Paris)

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris 0.00%