Vivendi : Laurent Dassault nommé au conseil de surveillance Cercle Finance • 21/04/2020 à 08:37









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce que son assemblée générale des actionnaires a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à son vote, dont la nomination de Laurent Dassault comme membre du conseil de surveillance pour une période de quatre ans. L'assemblée a aussi renouvelé Yannick Bolloré en sa qualité de membre du conseil pour quatre ans, ce dernier ayant ensuite été reconduit comme président, et approuvé la distribution du dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de 2019.

