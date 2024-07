Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: la fréquence TNT de C8 retirée par l'ARCOM information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 16:58









(CercleFinance.com) - L'Arcom a procédé ce jour à la présélection des chaînes ayant candidaté à une autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres.



Il ressort que la candidature de C8 ne figure par parmi la liste des 25 candidatures qui ont été déclarées recevable. En revanche, la chaine Cnews, elle aussi membre du groupe Canal+ et de la galaxie Bolloré, restera bien à l'antenne.



Le régulateur n'a pas explicité ses choix mais indique s'être fondé sur l'intérêt de chaque projet pour le public, 'au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme des courants d'expression socio-culturels'.



Pour rappel, la chaine C8, portée par son animateur vedette, Cyril Hanouna, était dans le viseur des autorités de régulations depuis plusieurs mois après plusieurs dérapages et l'accumulation d'amendes record.



Les dirigeants de la chaine avaient été auditionnés en début d'année à l'assemblée, dans le cadre d'une d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre.



L'ARCOM indique qu'elle va désormais établir des conventions avec chacun des candidats retenus, condition indispensable à la délivrance d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur la TNT, d'une durée maximale de dix ans.





