Vivendi : la CDC détient plus de 5% du capital

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, indirectement par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations, CNP Assurances et LBP Prévoyance qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Vivendi, le 8 avril 2020, puis le seuil de 5% des droits de vote de la société Vivendi, le 15 avril 2020, et détenir directement et indirectement 63 369 142 actions Vivendi représentant 64 218 592 droits de vote, soit 5,35% du capital et 5,09% des droits de vote de cette société. Ces franchissements de seuils résultent de la réception d'actions Vivendi à titre de collatéral par la société CNP Assurances.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -1.70%