Vivendi : la cassure des 28,5E peut préfigurer 26,7E

(CercleFinance.com) - Vivendi rechute sous 28E et reprend la correction amorcée sous les 31,5E. L'annonce du 'split' d'Universal a généré l'ouverture d'un 'gap' historique au-dessus de 26,18E (gain de +20%) et faute de précédent, il reste difficile de s'accrocher à la règle que les 'gaps' sont presque toujours comblés car il faut compter avec la disparition de la décote de holding. Mais on ne peut plus exclure une poursuite de la consolidation jusque vers 26,7E, l'ex-zénith de la mi-avril 2019.

