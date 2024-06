Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: l'offre de Canal+ sur MultiChoice jugée équitable information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Un comité indépendant formé par MultiChoice a recommandé mardi aux actionnaires de l'entreprise d'accepter l'offre lancée par Canal+, une filiale du groupe Vivendi.



Dans un avis financier, MultiChoice indique que l'instance a exprimé un avis favorable concernant l'équité et le caractère raisonnable des termes de l'offre.



En avril, le groupe audiovisuel français avait déposé une offre obligatoire en vue d'acquérir toutes les actions de MultiChoice qu'il ne détenait pas encore à un prix d'achat de 125 rands par action, payable en espèces.



Cette valeur en numéraire fait apparaître une prime de 66,66% par rapport au cours de clôture de 75 rands du 1er février, dernière séance ayant précédé son offre indicative non-contraignante.



L'ambition de Canal+ est de construire un leader mondial du divertissement qui aura l'Afrique au coeur de ses priorités, grâce notamment à des géographies complémentaires.



L'offre, qui sera ouverte à partir de demain, ne clôturera pas avant le 25 avril 2025.





Valeurs associées VIVENDI 10.13 EUR Euronext Paris -0.74%