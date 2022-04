Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: l'ensemble des résolutions approuvées en AG information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 16:12









(CercleFinance.com) - Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des 27 résolutions présentées à l'Assemblée.



L'Assemblée générale a nommé Maud Fontenoy en qualité de membre indépendant du Conseil de surveillance. Les actionnaires ont renouvelé pour une durée de quatre ans le mandat de quatre membres indépendants du Conseil de surveillance (Philippe Bénacin, Cathia Lawson-Hall, Michèle Reiser et Katie Stanton).



L'Assemblée a également approuvé la distribution d'un dividende ordinaire de 0,25 euro par action au titre de l'exercice 2021.



Le Conseil de surveillance, qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée générale, a confirmé les fonctions de Philippe Bénacin en tant que Vice-Président du Conseil.





