Vivendi : l'Arcom sanctionne la chaîne C8 d'une amende de 3,5 millions d'euros

(AOF) - Au terme de la procédure engagée à la suite de propos tenus au cours de l’émission « Touche pas à mon poste » diffusée le 10 novembre 2022, l’Arcom a prononcé ce jour une sanction d’un montant de 3,5 millions d’euros à l’encontre de la chaîne C8 du groupe Canal +, propriété de Vivendi. La haute autorité de régulation des médias a estimé que ces propos ont porté atteinte aux droits de l’invité, au respect de son honneur et de sa réputation, en méconnaissance des stipulations de l’article 2-3-4 de la convention du service.

