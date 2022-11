Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: l'Arcom (ex-CSA) met en demeure l'éditeur de C8 information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - L'Arcom (l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) annonce avoir été saisie à de nombreuses reprises à la suite de plusieurs séquences de l'émission ' Touche pas à mon poste ' diffusées au mois d'octobre 2022 sur la chaîne C8 à la suite du meurtre d'une jeune fille à Paris.



Lors de l'émission, l'animateur avait appelé à plusieurs reprises à des procès expéditifs et à des condamnations à perpétuité automatiques dans de tels cas.



L'Autorité considère que ces séquences, par leur caractère répétitif, traduisent ' un manquement de l'éditeur à l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours '.



L'Arcom constate de plus que l'animateur n'a pas respecté l'obligation d'exprimer différents points de vue à l'antenne sur un sujet prêtant à controverse.



Par conséquent, l'Arcom annonce avoir mis en demeure l'éditeur de la chaîne C8.





