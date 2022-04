Vivendi : l'AMF approuve le lancement de l'OPA sur Lagardère

(AOF) - L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a donné hier son feu vert pour le lancement de l'OPA de Vivendi sur Lagardère. Il est ainsi proposé aux actionnaires du groupe d'édition soit, à titre principal, de vendre leurs actions Lagardère au prix unitaire de 25,50 euros (droits à distribution attachés); soit, à titre subsidiaire, de bénéficier, pour chaque action Lagardère présentée à cette branche subsidiaire et conservée jusqu'à la date (incluse) de clôture de l'offre, d'un droit de la céder à Vivendi au prix unitaire de 24,10 euros jusqu'au 15 décembre 2023 (inclus).

