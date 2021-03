Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : l'AG a approuvé les deux résolutions Cercle Finance • 29/03/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Vivendi, qui s'est tenue aujourd'hui à Paris a approuvé à 99,98 % les deux résolutions soumises à son vote. La modification des statuts ainsi décidée permet désormais à Vivendi de distribuer des dividendes ou acomptes, des réserves ou des primes par remise de biens en nature y compris sous forme de titres financiers. Ce vote positif rend possible la poursuite de l'étude par le Directoire du projet de distribution, en actions, de 60 % du capital d'Universal Music Group (UMG) aux actionnaires de Vivendi.

