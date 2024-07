Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: hausse organique du CA de 5,8% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - Vivendi publie un chiffre d'affaires de 9052 ME au titre du 1er semestre, en hausse organique de 5,8% par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe souligne 'les excellentes performances de Lagardère et Groupe Canal+'.



Dans le même temps, le résultat opérationnel ajusté (EBITA) ressort en hausse de 39,3%, à 619 ME, grâce notamment à la consolidation de Lagardère et à la hausse de Havas. A taux de change et périmètre comparables, l'EBITA progresse de 13,5 %.



Enfin, le résultat net part du groupe ressort à 159 ME (-8,3%) pour un résultat net ajusté de 329 ME (+1,5%), soit un résultat net ajusté par action inchangé de 0,32 euro.



'Nos différentes entités ont toutes consolidé leur leadership au cours des derniers mois. Fort de ces réalisations, nous envisageons le reste de l'année avec confiance ', indique Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi.







Valeurs associées VIVENDI 10,10 EUR Euronext Paris -6,09%