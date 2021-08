Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : 'gap' au-dessus de 31,4E, grimpe vers 32,85E information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 13:51









(CercleFinance.com) - Vivendi ouvre un 'gap' au-dessus de 31,4E et grimpe vers 32,85E, dépassant le zénith des 32,35E du 12 février dernier: la hausse devient 'parabolique' après une séquence de 15 hausses en 20 séances (depuis le plancher des 27,4E du 28 juillet). Le potentiel de hausse induit par l'oscillation entre 30 et 27,5E étant consommé, le titre rentre dans une configuration de type ascension 'no limit'.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +3.34%