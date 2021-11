Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : 'gap' au-dessus de 11,12E, grimpe vers 11,38E information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Vivendi ouvre un 'gap' au-dessus de 11,12E et grimpe vers 11,38E : le titre se rapproche de la résistance horizontale des 11,43E du 12/11, proche de celle des 11,44E du 20/10. En cas de sortie par le haut du corridor 10,9/11,45E, Vivendi pourrait grimper vers 12E et l'étape suivant se situerait vers 12,6E.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +2.35%