Vivendi galvanisé par des spéculations sur une possible OPA de Bolloré

(AOF) - Plus forte hausse du CAC 40, Vivendi grimpe de 6,53% à 10,10 euros, les investisseurs spéculant sur une offre de rachat de Bolloré. Dans son sillage, Bolloré, son actionnaire principal à hauteur de 29,61% du capital, occupe les premiers rôles du SBF 120, progressant de 5,10% à 6,08 euros. Autre valeur de la galaxie Bolloré, Financière de l’Odet gagne 5,33% à 7 900 euros.

Vivendi et Bolloré concentrent l'attention des marchés alors que "des négociations exclusives "concernent l'armateur français CMA CGM et Bolloré pour acquérir ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics.

"Bolloré confirme avoir reçu de CMA CGM une offre d'achat spontanée pour ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics, sur la base d'une valeur d'entreprise cash free / debt free de 5 milliards d'euros", fait savoir un communiqué.

Après une telle annonce, la probabilité d'une OPA du groupe Bolloré sur le conglomérat des médias prend encore plus de sens et de consistance.

Les quelque 5 milliards d'euros récoltés après la transaction avec CMA CGM pourraient ainsi permettre à Bolloré de passer à la vitesse supérieure.

Ce scénario pourrait prendre part en 2024, selon des sources de marché.

Vivendi publiera son chiffe d'affaires le 24 avril, jour de son assemblé générale 2023.

"Notre scénario reste une offre de Bolloré sur Vivendi et non une cession de titres, qui serait toutefois possible. Bolloré pourrait franchir le seuil des 30% du capital de Vivendi. Les circonstances économiques et de marché seront bien sur déterminantes", souligne Oddo BHF qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours de 13,5 euros.

Le groupe Bolloré et le Groupe CMA CGM sont entrés en négociations exclusives afin de permettre la réalisation d'une phase d'audit confirmatoire et la tenue de négociations contractuelles pour que CMA CGM puisse remettre, le cas échéant, une promesse d'achat correspondant à cette offre autour du 8 mai 2023.

Bolloré SE et CMA CGM communiqueront en temps voulu sur la conclusion de leurs discussions.

En outre, le groupe envisage un complément de prix pour l'offre publique d'achat simplifiée de Bolloré SE sur ses propres actions. Il sera proposé au Conseil d'administration d'ajouter au prix de 5,75 euros par action visée, un complément de prix de 0,25 euro si l'offre reçue de CMA CGM aboutit dans les termes qui auront été convenus.