Vivendi : gagne 1%, des analystes relèvent leurs objectifs

(CercleFinance.com) - Vivendi gagne plus de 1% en fin de séance après l'annonce de ses trimestriels. Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Vivendi avec un objectif de cours rehaussé de 4% à 13,7 euros, soit un potentiel de hausse estimé à 21%, au lendemain d'un point d'activité trimestriel jugé solide.

Le broker souligne que les revenus du troisième trimestre ont battu de 6,3% le consensus et de 4,8% sa propre anticipation, avec des forces particulières chez Havas et chez Village, qui ont dépassé les attentes de 11% et 48% respectivement.

Pour l'ensemble de l'année 2021, Credit Suisse remonte ses attentes concernant le groupe de communication et de divertissement, de 3% pour les revenus, de 8% pour l'EBITA et de 6% pour le BPA ajusté (à 0,58 euro).

Oddo maintient de son côté sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours de 14,5 euros, contre 14 euros précédemment.

Le bureau d'analyses souligne la bonne performance de la société au 3e trimestre, avec un chiffre d'affaires de 2476 ME, supérieur aux attentes.

' La performance est particulièrement bonne pour Groupe Canal+ (+6,5% en organique au T3) et surtout Havas qui enregistre un trimestre exceptionnel avec une croissance organique de 18% ', note l'analyste.

Dans ce contexte, Oddo relève ses attentes d'EBITA 2021 pour Havas, ciblant désormais 218 ME contre 192 ME précédemment. Le broker relève également ses prévisions d'EBITA 2021 pour le groupe Canal+, passant de 466 à 578 ME.