Vivendi : Fitch abaisse la perspective

(CercleFinance.com) - Fitch Ratings annonce réviser la perspective de sa note d'émetteur à long terme (IDR) 'BBB' sur Vivendi de 'stable' à 'négative', révision motivée par le projet de cession de 60% du capital d'Universal Music Group (UMG), principal contributeur à l'EBITA de Vivendi. 'Le portefeuille restant sera orienté vers des activités moins rentables et plus cycliques et est susceptible d'augmenter la volatilité des revenus et d'affaiblir la génération de flux de trésorerie', souligne l'agence de notation de crédit. Fitch prévoit de resserrer les seuils d'endettement après la cession afin de refléter le profil d'exploitation plus faible. La perspective négative reflète aussi l'incertitude autour des objectifs d'endettement et de la politique financière du groupe après la scission d'UMG.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.94%