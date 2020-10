Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : fait appel de la décision pour l'AG de Lagardère Cercle Finance • 14/10/2020 à 16:53









(CercleFinance.com) - Vivendi prend acte de la décision du Président du tribunal de commerce de Paris de ne pas faire droit à sa demande de convocation dans les meilleurs délais d'une Assemblée générale du groupe Lagardère. Vivendi va faire appel de cette décision. Le groupe souhaite obtenir la convocation rapide d'une assemblée générale de Lagardère

