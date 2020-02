Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : fait appel de la décision du tribunal de Milan Cercle Finance • 03/02/2020 à 17:26









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce ce soir vouloir faire appel de la décision rendue aujourd'hui par un tribunal de Milan. Le groupe souhaite continuer de défendre les droits des actionnaires minoritaires contre le projet de fusion de Mediaset (MediaFor Europe) devant les tribunaux en Europe. Le tribunal de Milan a rejeté aujourd'hui les demandes de Vivendi et Simon Fiduciaria de suspendre les résolutions adoptées par les assemblées générales des actionnaires de Mediaset des 4 septembre 2019 et 10 janvier 2020 relatives au projet de fusion MediaForEurope. ' Le Tribunal a conclu que le préjudice pour Vivendi ne serait pas irréparable dans la mesure où il pourrait prétendre à des dommages et intérêts ' indique le groupe. Vivendi est convaincu que les récentes décisions et opinions judiciaires, notamment celle de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendue en décembre 2019, lui donneront finalement raison. Une audience devant un tribunal d'Amsterdam aura lieu le 10 février 2020 et d'autres actions en référé ou sur le fond ont déjà ou seront engagées en Italie et en Espagne. ' Vivendi reste pleinement convaincu que le projet de fusion Mediaset porte gravement atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires '. ' Il continue également de penser que la décision du conseil d'administration de Mediaset d'exclure à plusieurs reprises certains actionnaires minoritaires du vote, en s'appuyant sur une interprétation de la loi italienne sur les médias qui a été sévèrement contestée par l'avocat général de la CJUE, sera finalement rejetée devant les tribunaux ' rajoute le groupe.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.57%