Vivendi fait appel dans le contentieux qui l'oppose à Mediaset

PARIS, 3 février (Reuters) - Vivendi VIV.PA a annoncé lundi qu'il ferait appel du rejet de son recours contre le plan européen de Mediaset MS.MI par un tribunal de Milan. Dans un communiqué, le groupe français "prend acte" de la décision du tribunal qui a rejeté ses demandes de suspension des résolutions adoptées par les assemblées générales des actionnaires de Mediaset en septembre 2019 et janvier dernier relatives au projet de fusion MediaForEurope (MFE). Deuxième actionnaire de Mediaset, Vivendi s'oppose à la création de cette holding aux Pays-Bas où seraient regroupées les activités européennes du groupe italien contrôlé par la famille Berlusconi. Vivendi, qui se dit convaincu que de récentes décisions et opinions judiciaires lui donneront "finalement raison", ajoute qu'il continuera de défendre fermement sa position via tous les moyens légaux. "Une audience devant un tribunal d'Amsterdam aura lieu le 10 février 2020 et d'autres actions en référé ou sur le fond ont déjà ou seront engagées en Italie et en Espagne", ajoute le groupe français. (version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées MEDIASET MIL +0.28% VIVENDI Euronext Paris +0.57%