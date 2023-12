Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi:extension au 15 juin de cessions d'actions Lagardère information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - L'assemblée générale des bénéficiaires de droits de cession d'actions Lagardère attribués à l'occasion de l'offre publique d'achat de Vivendi visant les actions Lagardère a approuvé ce jour, sur première convocation et à l'unanimité des participants, l'extension de la période d'exercice des droits de cession au 15 juin 2025.



Les autres termes et conditions des droits de cession, décrits dans la note d'information visée le 12 avril 2022 par l'Autorité des marchés financiers, restent inchangés, et notamment leur prix d'exercice de 24,10 euros garanti par les établissements présentateurs de l'offre publique.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +1.53%